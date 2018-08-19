في جلسة استمرت “15” دقيقة فقط … حكم بجلد رجل في مكة بسبب حادث سير

قضت محكمة سعودية، يوم الأحد، بجلد رجل ارتكب حادث سير، في مكة المكرمة، غربي المملكة، في جلسة استمرت “15” دقيقة فقط.

وأصدرت إحدى الدوائر القضائية التابعة لوزارة العدل السعودية المشاركة في الحج حكمًا قضائيًا بجلد رجل تسبب في حادث سير بسيارته نتج عنه أضرار طفيفة، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى الدوائر الأمنية تعاملت مع حادث مرور وقع في مشعر منى بين سيارتين، مشيرة إلى أن رجل الأمن اشتبه بالحالة الذهنية لأحد المتسببين بالحادث، ليتبين أنه كان “ثملًا”.

وأُحيل المتهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة، وبعدها أُقيمت الدعوى ضده في الدائرة القضائية المختصة.