طفل عربي أراد اللحاق بخاله المتوفى.. فكانت هذه نهايته

أنهى طفل مصري حياته بطريقة مأساوية، حزنًا على وفاة خاله قبل أيام في محافظة الشرقية، تاركًا رسالة بأنه “ذاهب للقائه”.

وجاءت تفاصيل الواقعة، بتلقي مدير أمن الشرقية اللواء عبدالله خليفة، بلاغًا يفيد بوصول الطفل كريم عبدالله 11 عامًا بالصف السادس الابتدائي، إلى مستشفى الزقازيق جثة هامدة.

وأفادت التحريات، بأن الطفل كريم أقدم على شنق نفسه ببنطال لفه حول عنقه، وثبَّت طرفه بدولاب داخل غرفة نومه، وذلك حزنًأ على وفاة خاله الذي كان متعلقًا به جدًا.

وأشارت التحريات، إلى أنّ كريم كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد وفاة خاله محمود 20 عامًا غرقًا في قناة السويس.