14 إصابة بسبب عاصفة ضربت حفلًا لفريق “باك ستريت بويز”

أعلن منظمو حفل لفريق “باك ستريت بويز” الغنائي الشهير إلغاء الحفل بعد أن هبت عاصفة قوية على المنطقة، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا على الأقل.

وكان من المقرر أن يقام الحفل في الهواء الطلق بولاية أوكلاهوما الأمريكية، أمس السبت، بمشاركة فريق (98 دجريز).

وكتب الفريق الغنائي على صفحته على تويتر “لا نريد أن نعرض معجبينا لأي ضرر ونتيجة للأحوال الجوية الليلة والإصابات التي وقعت في وقت سابق قررنا إلغاء الحفل، وسنحاول الترتيب لموعد آخر له”.

وقال على صفحته على تويتر: “نشعر بخيبة أمل لأن عرض الليلة أُلغي بسبب الأحوال الجوية العاصفة… نعلم أن كثيرًا منكم سافر كي يكون هنا الليلة. نحبكم ونأمل أن نراكم قريبًا”.

وقال رعاة الحفل الذي كان سيقام في منتجع وينستار وورلد كازينو آند ريزورت بمدينة ثاكرفيل في بيان إنه تمت مطالبة رواد الحفل الذي بيعت تذاكره عن آخرها بالاحتماء حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي عندما بدأ البرق على بعد أربعة أميال من المكان.

وتجاهل نحو 150 شخصًا التحذيرات وظلوا مصطفين في انتظار بدء الحفل.

وقال مسؤولو المنتجع، في بيان أمس السبت “وحوالي الساعة الخامسة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي) هبت العاصفة وأطاحت بدعامات المدخل مع هبوب رياح وسقوط أمطار غزيرة”.

وقال مسؤولون إن 14 شخصًا تلقوا العلاج في المكان ونُقلوا إلى مستشفيات محلية. وتابعوا أن شخصين غادرا المستشفى.

وذاع صيت فريق (باك ستريت بويز) في التسعينيات بأغنيات ناجحة مثل (آي وانت إيت ذات واي) و(إفريبادي) وترشح للعديد من جوائز جرامي الموسيقية. وكان من المنتظر أن يحيي الفريق الحفل أمام ما يربو على 12 ألف متفرج مع فريق (98 دجريز) الذي اشتهر بأغنيته العاطفية (آي دو تشيريش يو).

وقال القائمون على الحفل إنه سيتم تحديد موعد آخر له، وستكون تذاكر حفل أمس صالحة للاستخدام في الموعد الجديد.