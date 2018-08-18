مسابقة دولية للطيران المظلي تنتهي بحادث مأساوي (صور)

انتهت بطولة بريطانيا المفتوحة للطيران بالمظلات، والتي عقدت في مدينة كروسيفو في مقدونيا، بحادث مأساوي.

وتوفي في الجولة النهائية، يوم أمس الجمعة البطل المظلي البريطاني اينيس باول، وإيغور فولوف من أوكرانيا، وذلك في تصادم مرّوع في الجو.

وذكرت صحيفة “ميرور”، اليوم السبت، نقلًا عن تصريحات متنافسين آخرين في البطولة، أن باول 54 عامًا، وفولوف 56 عامًا، اصطدما معًا لأول مرة، في عمود الضغوط الهوائي، ثم نجحا في الانفصال، واصطدما مرة أخرى، وكان الضغط الجوي أشد قوة.

ووفقًا لشهود عيان، لم يفتح باول مظلته الاحتياطية، حيث سقط للأرض مع إصابات داخلية وكسور في الكتف والحوض والأضلاع وكان لا يزال واعيًا، ثم فارق الحياة، عند نقله للمستشفى، في حين فتحت مظلة فولوف الاحتياطية وهبط على شجرة ثم هبط للأرض ميتًا.