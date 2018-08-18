“الصحة” السعودية تكشف تفاصيل فيديو “المريض العاري” في أحد المستشفيات

قالت إدارة الشؤون الصحية في محافظة جدة السعودية، إن الشخص الذي ظهر في فيديو من مستشفى الثغر، وتصرف بشكل غير لائق، هو شخص مريض نفسيًا.

وأضافت أن الشخص المعني حضر إلى طوارئ المستشفى بواسطة الهلال الأحمر، مساء الخميس الماضي، برفقة عدد من أقاربه، وقد بادر المريض بالتصرف بطريقة غير سليمة، وتهجم على من حوله، بحسب ما ذكره موقع “أخبار 24”.

وأوضحت أن رجال الأمن وعددًا من الحضور تدخلوا، حال قيام الشخص بتصرفاته غير اللائقة؛ وذلك حفاظًا على سلامة المريض نفسه، وسلامة منسوبي المستشفى والمراجعين.

وقالت الإدارة، إنه تمت السيطرة على الشخص، ونقله إلى مجمع الأمل للصحة النفسية، حيث يخضع حاليًا للتقييم والعلاج.

ويظهر في مقطع الفيديو، المريض النفسي وقد خلع ملابسه، وقام بالاشتباك مع عدد من الأشخاص داخل قسم الطوارئ بالمستشفى.