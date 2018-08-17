انقطاع تام للكهرباء في نينوى العراقية إثر انهيار برج الطاقة الناقل

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، توقف الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشكل تام، إثر انهيار برج نقل الكهرباء إلى المدينة.

وقالت دائرة توزيع كهرباء كركوك في بيان:”إن برج نقل الطاقة ضمن خط (أربيل سنتر- كركوك) انهار أثناء محاولة فريق قسم الخطوط التابع لمديرية شبكة كهرباء كركوك إصلاحه دون إطفائه، مما أدى إلى انهياره بسبب قوة التفجير الذي لحق به، ليتسبب ذلك بانقطاع تام للكهرباء في محافظة نينوى”.

وأضافت الدائرة أنه تم تشكيل فريق عمل من مديرية شبكة كهرباء كركوك، وديالى، لصيانة برج الطاقة، وإعادتها إلى محافظة نينوى، في القريب العاجل.

وهذا هو الاستهداف الثاني، اليوم الجمعة، لخطوط نقل الطاقة، حيث تعرَّض خط نقل الكهرباء الضغط العالي إلى عمل إرهابي تخريبي بعبوات ناسفة وضعت تحت البرج رقم(٨) في المنطقة القريبة من محطة ملا عبد الله الغازية في كركوك، أدى الى سقوط البرج، وتقطّع الأسلاك، وانفصال الخط.

وعمد مسلحو تنظيم داعش إلى استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في محافظات: صلاح الدين، وديالى، وكركوك، بسبب وقوعها في المناطق الصحراوية الشاسعة التي يصعب على القوات الأمنية تأمينها بشكل تام، فضلًا عن حجم الأضرار التي تتسبب بها تلك الاستهدافات للمواطنين وللحكومة.