على عتبة العيد.. أشقاء كويتية يشبعون زوجها ضربًا بالعصي والسكاكين

لم تشفع أجواء العيد لزوج سيدة كويتية من غضب أصهاره، الذين انهالوا عليه بالضرب بالعصي والسكاكين؛ بعد استغاثة ابنتهم بأشقائها؛ إثر خلاف بين الزوج وحرمه، أدى بها إلى ترك المنزل.

وتورط في الحادثة إخوة المرأة الثلاثة، الذين هاجموا الرجل بداعي الدفاع عن عرض أختهم، التي ادعت أنها تعرضت لشتائم من قبل زوجها؛ بعد خلاف عائلي.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، كشف مصدر أمني، أن المجني عليه أحضر تقريرًا طبيًا يفيد بإصابته بجرح في الرأس وكدمات متفرقة، وقال إنه قام بتوبيخ زوجته على بعض الأمور العائلية، فهجرت منزل الزوجية وحملت أغراضها وقصدت بيت والدها.

وتابع، أنه لم يمض على خروجها من المنزل قرابة الساعة، حتى سمع طرقًا على الباب، وعندما فتحه فوجئ بأشقاء زوجته الثلاثة يقتحمون المكان، وهم مدججون بالعصي والسكاكين، وانهالوا عليه ضربًا مبرحًا، ولم يتركوه حتى خارت قواه، وقبل أن يغادروا المكان هددوه بإلحاق الأذى به في حال أغضب شقيقتهم مرة أخرى، ثم فوجئ بزوجته ترسل له رسالة استهزاء.

وأوضح المصدر أن المجني عليه قدم بيانات الأشقاء الثلاثة، مسجلًا بحقهم قضية دخول مسكن واعتداء بالضرب وتهديد بإلحاق الأذى، وأحيلت القضية إلى المباحث لضبط المعتدين وإحضارهم على ذمة القضية.