طائرة ألمانية تهبط اضطراريًا في “كريت” اليونانية

هبطت طائرة ألمانية اضطراريًا في مطار جزيرة “كريت” اليونانية، وذلك أثناء رحلة من مصر إلى ألمانيا، وكان على متنها 250 راكبًا.

وذكرت قناة ERT اليونانية أن الطائرة هبطت بسلام في مطار سودا العسكري، وأجلي الركاب وأفراد الطاقم.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤول في الشرطة اليونانية قوله: إن “قائد الطائرة طلب من برج المراقبة في المطار الهبوط، بعد معلومات مفادها أن هناك متفجرات داخل الطائرة”.

وأجرى خبراء المتفجرات مع كلاب مدربة فحصًا للطائرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية في المطار والشرطة المحلية المزيد من التحقيقات لكشف ملابسات الأمر.

يشار إلى أن الطائرة تابعة لشركة “كوندور” الألمانية للطيران، وكانت تنفذ رحلة من مدينة الغردقة السياحية المصرية إلى مدينة دوسلدورف الألمانية.