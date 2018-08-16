مصرع طبيب الملكة إليزابيث في لندن

تعرض أحد أطباء الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لحادث سير في لندن، أدى إلى وفاته، وكان بيتر فيشر (67 عامًا) يستقل دراجته وسط لندن، أمس الأربعاء، عندما اصطدم بشاحنة.

وقال جيل جاسكين المدير الطبي في مستشفيات كلية لندن الجامعية في بيان، اليوم الخميس، “شعرنا جميعًا بصدمة شديدة وحزن؛ عندما علمنا أن الدكتور بيتر فيشر توفي بشكل مأساوي، في حادث سير أمس”.

وأضاف: “بيتر كان مدير الأبحاث في مستشفى لندن الملكي للطب المتكامل، التابع لمستشفيات كلية لندن الجامعية، وكان طبيبًا لصاحبة الجلالة الملكة”.

وقال قصر بكنجهام، إن الملكة أُبلغت بوفاته.