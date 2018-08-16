مضاربة بين سائقي “تاكسي” ورجال أمن في مطار الكويت

أطلقت الجهات الأمنية في الكويت، أمس الأربعاء، سراح 4 مواطنين كانوا قد اتهموا بالاعتداء على رجال أمن المطار بالضرب، فيما زعم المتهمون أنهم تعرضوا لسوء معاملة وإساءة استخدام السلطة، وأكدوا أنهم تعرضوا لاعتداء غير مبرر.

وحرص أطراف الشجار على إرفاق تقارير طبية في ملف القضية، ونظرًا لتبادل الاتهامات، جرى تسجيل قضية تبادل بالضرب بين رجال الأمن والمتهمين الأربعة والإهانة والتعدي على موظف عام.

وقال مصدر أمني، إن المترددين على مطار الكويت، أمس الأربعاء، صدموا بتبادل ضرب عنيف بين عدد من المواطنين ورجال أمن المطار، وعلى الفور تم إخطار الداخلية وانتقلت عدة دوريات إلى موقع الشجار، وجرى إحكام السيطرة على المتشاجرين، وهم 4 مواطنين جميعهم يعملون سائقي سيارات أجرة بالمطار، وجميعهم في العقد الخامس من العمر.

ووفق صحيفة “الراي” المحلية، فإن التحقيقات بينت أن أحد رجال الأمن اعترض على قيام عدد من سيارات التاكسي بالتوقف مقابل النقطة الأمنية، وحينما طلب من أصحاب المركبات المتوقفة تحريكها وقعت مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، وتدخل 4 عناصر من قوى أمن المطار للسيطرة عليهم، لكنهم تعرضوا للاعتداء والإهانة، على حد قولهم.

ولفت المصدر إلى أن رجال الأمن المجني عليهم في القضية هم: وكيل ضابط ووكيل عريف وشرطيان، يعملون في تنظيم سير المطار والتفتيش الأمني وأمن مبنى المطار.

بدورها، نفت وزارة الداخلية ما أشيع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المشاجرة، بأنها إضراب لسائقي الأجرة في مطار الكويت، مؤكدة أن هذا عار تمامًا عن الصحة، ومبينة أن ما حدث كان شجارًا بين سائقي الأجرة ورجال الأمن.