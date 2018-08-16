فتاة إيرانية تحرق نفسها بسبب تراكم الديون

دفع الفقر فتاة إيرانية (20 عامًا) إلى الانتحار بإحراق نفسها، بحسب ما أعلنت منظمة “هرانا” المدافعة عن حقوق الإنسان في إيران.

ونقلت الوكالة على موقعها، اليوم الخميس، عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت قولها إنه “صباح اليوم (الأربعاء) أقدمت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا من أهالي مدينة (بوكان) التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران، على الانتحار عبر إحراق نفسها بعدما سكبت مادة البنزين على جسدها”.

وأضافت دائرة العلاقات العامة في بيانها “أنها تلقَّت اتصالًا يفيد بقيام فتاة بإحراق نفسها في ميدان فلسطين وسط مدينة بوكان أمام المارة”، مشيرة إلى أن “التحقيقات أثبتت أنها أقدمت على الانتحار بعدما تشاجرت مع والدتها بشأن حاجتها لأموال لسد ديونها”.

ومدينة بوكان ذات كثافة سكانية من القومية الكردية من الطائفة السنية التي تنتمي إلى المذهب الشافعي.

وفي العام الماضي، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا على إحراق نفسها وفارقت الحياة على الفور في بوكان.

وتشير التقارير الرسمية الإيرانية إلى أن 40 مليونًا يعيشون تحت خط الفقر، أي نصف مجموع السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة، ومن المرجح أن يتزايد عدد الفقراء في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة مع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيّز التنفيذ في الـ 6 من آب/أغسطس الجاري.