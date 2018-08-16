أصيب بالإغماء فجأة.. مصرع ضابط كويتي في حادث مروري بالسعودية (صورة)

لقي ضابط كويتي مصرعه في المملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لحادث مروري بعد فقدانه للوعي أثناء قيادته لدراجته النارية.

وكان الضابط مشاري المسباح، تعرض لحادث مروري قبل يوم من وفاته، أثناء توجهه إلى السعودية، مما اضطره للعودة لاستبدال دراجته النارية والعودة مجددًا إلى المملكة، وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وأضافت الصحيفة أن “الضابط وهو عقيد في الجيش الكويتي، من هواة الدراجات النارية، وكان قد تعرض للحادث بعد عودته مجددًا إلى المملكة أثناء قيادته في مدينة تبوك، حيث فقد وعيه بشكل مفاجئ أثناء القيادة، ليتم نقله إلى مستشفى تيماء العام ليفارق الحياة بعد ساعات”.

ورجحت مصادر طبية أن “يكون سبب الإغماء هو نزيف داخلي أصيب به الضابط في الحادث الذي وقع قبل يوم من وفاته”.

وذكرت الصحيفة أن “تنسيقًا جاريًا بين السلطات في البلدين لنقل جثمان الضابط إلى بلده، في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في أسباب وملابسات الحادث”.

وتتكرر الحوادث المرورية في السعودية والكويت، بشكل متواصل، حيث تعتبر من أهم أسباب الوفيات بالرغم من الإجراءات التي تبذلها سلطات البلدين للحد من هذه الحوادث، من خلال إصدار القوانين المرورية الصارمة وتحسين الطرقات وتوسيعها.