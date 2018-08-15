رسالة أسفل “الوسادة” تكشف سبب انتحار فتاة المترو في مصر

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر عن ترك الفتاة التي أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها أمام قطار مترو عين شمس، أول أمس الثلاثاء، رسالة عن عزمها الانتحار والتخلص من حياتها، بعد الجدل الذي أثير بشأنها، وتعرضها لمرض نفسي خلال الفترة الأخيرة.

وعثرت والدة الفتاة على رسالة بخط يد ابنتها المنتحرة، أسفل الوسادة التي تنام عليها، تؤكد فيها إقدامها على الانتحار، حيث طالبت في الرسالة والديها بمسامحتها، بعد أن قررت التخلص من حياتها.

وذكرت والدة الفتاة أن الرسالة تضمنت معاناة ابنتها بعد عدم حصولها على مجموع مرتفع في امتحانات الثانوية العامة، وفشلها في إسعاد والديها بدخول إحدى كليات القمة، وفقًا للرسالة المتروكة، ومن ثم صعوبتها في استكمال الحياة.

وتحدثت الأم بإن ابنتها أخبرتها أنها ستتوجه لشراء دواء لها يوم الحادث؛ بسبب الصداع المتكرر لديها، ثم نزلت من شقتها، إلا أنها لم تعد وفوجئت بخبر انتحارها.

يذكر أن انتحار هذه الفتاة يعد رابع حالة انتحار خلال شهرين فقط بمترو الأنفاق، بينها حالة لفتاة قفزت أمام القطار بمحطة مارجرجس؛ بسبب معاناتها نفسيًا، وآخر ألقى نفسه أسفل عجلات المترو بمحطة المرج للسبب نفسه، وشاب قفز تحت عجلات المترو بمحطة أحمد عرابي.

وارتفعت معدلات الانتحار في البلاد خلال السنوات الماضية؛ بسبب الظروف العائلية والاقتصادية، بحسب منظمات محلية.