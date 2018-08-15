بعد أن رمتهن أمهن من الطابق السابع في جدة.. والد الفتيات الثلاث يرفض حضور الدفن لهذا السبب

بعد أن رمتهن أمهن من الطابق السابع في جدة.. والد الفتيات الثلاث يرفض حضور الدفن لهذا السبب

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

طالبت النيابة العامة لشرطة جدة، أمس الثلاثاء، دفن الطفلتين الشقيقتين اللتين تم رميهما مع شقيقتهما الثالثة من شرفة شقة بالطابق السابع من قبل والدتهن، يوم الاثنين الماضي.

وقد شيعت مدينة جدة بعد صلاة العشاء ليوم الثلاثاء، الطفلتين لارا صاحبة الـ 6 أعوام، وديما البالغة من العمر سنتين.

ورفض والد الفتاتين بحسب صحيفة سبق حضور الدفن لشدة مصيبته، إذ إنه كان غير مصدق للفاجعة التي هزّت مدينة جدة.

وعند وقوع الحادثة كان الأب قد غادر إلى عمله، لكن ورده اتصال، ليعود ويجد الجثتين على الطريق.

وترقد الطفلة الثالثة التي نجت من الحادثة، بالمستشفى وحالتها مستقرة.

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