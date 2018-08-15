رجل يبتلع 87 مسمارًا بسبب خلاف مع حبيبته (صور)

نجا شاب صيني بأعجوبة بعد ابتلاعه 87 مسمارًا و7 دبابيس مكتب عقب مشادة حادة مع صديقته.

وقام أطباء من مقاطعة “هونان” جنوب الصين باستخراج كل المسامير من بطن الشاب، البالغ من العمر 25 عامًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهرت الأشعة السينية المسامير المتكتلة في بطن المريض، والتي وصل بعضها إلى أعلى الفخذ.

تم نقل الرجل إلى مستشفى مدينة “تشنغتشو”، يوم الأحد الماضي، بعد معاناته من ألم شديد في البطن.

في البداية ادعى المريض أن التشنجات قد بدأت بعد أن تناول كعكة بالمسامير دون قصد، ولكن الأطباء سرعان ما أدركوا ما حدث بعد إجراء الأشعة السينية.

خضع المريض لجراحة لاستخراج المسامير استغرقت 4 ساعات في المساء التالي، ولحسن الحظ تمكن الجراحون من استخراج 87 مسمارًا تتراوح أطوالها بين 4 و5 سم.

ويعتقد أن المريض ابتلع المسامير بعد جدال مع صديقته قبل أيام من الحادث، وأنها هدّدت بهجره.

ويتعافى المريض حاليًا في وحدة العناية المركزة بالمستشفى بعد أن استعاد وعيه.