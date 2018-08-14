تبكي وتصرخ وهي مقيدة.. طاقم طائرة يقيد راكبة بشكل “مهين” لهذا السبب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو سيدة وهي مقيدة بشكل “مهين” بحالة غير مستقرة على متن طائرة، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

واضطر طاقم الطائرة المتجهة من موسكو إلى مدينة أنطاليا في تركيا، إلى تقييد الراكبة الشقراء بعد أن تسببت في فوضى وتصرفت بشغب على متن طائرة.

وتظهر السيدة في الفيديو وهي مقيدة اليدين والقدمين وتصرخ، بعد أن أوضح طاقم الطائرة أن السيدة خرجت عن نطاق السيطرة بعد شربها الكثير من الخمر في موسكو قبل ركوب الطائرة.

وكشف الطاقم أن السيدة التي لم يُكشف عن اسمها، كانت تتعامل بعنف وتتطاول على أفراد الطاقم، كما أن سلوكها كان يخيف الركاب الآخرين، حيث ادعت رؤية أشخاص غير موجودين يحاولون قتلها.

ولم يُكشف عن سبب ظهورها بحمالة الصدر، كما كشفت التقارير أنها استمرت في إهانة الطاقم بينما كانت مقيدة، وفقًا لما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكشفت وسائل الإعلام الروسية أنه تم الإفراج عن السيدة بمجرد وصولها مطار أنطاليا، كما كشفت الشرطة التركية أنهم لم يوجهوا أي اتهامات لها، ما أثار تساؤلات الكثيرين، وتعجبوا من عدم إنزال أي عقوبة عليها أو حتى غرامة.