فيديو يوثق شجاعة سعودي أنقذ أسرة من حريق أمام منزلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثقوا فيه قيام مواطن سعودي بموقف وصف بـ”البطولي”، بعدما غامر بنفسه من أجل إنقاذ عائلة من حريق شب بسيارة أمام منزلهم قبل انتقال النيران إلى المنزل.

وأظهر المقطع شخصًا يهرع بأقصى سرعة إلى منزل ويخرج منه أطفالًا على كتفه في البداية، ثم بدأ بإخراج البالغين سيرًا على الأقدام إلى جواره، وكانوا مغطيين بأغطية تقيهم من الدخان.

كان ذلك في الوقت الذي تكفل فيه آخرون متواجدون في المكان بإخماد النيران المشتعلة عن طريق خراطيم المياه.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة من قبل الجهات المعنية حتى اللحظة.

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