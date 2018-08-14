إصابات جراء اصطدام سيارة بحاجز أمني قرب البرلمان البريطاني

أصيب عدد من الأشخاص، يوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة بحاجز أمني بالقرب من البرلمان البريطاني.

وذكرت الشرطة البريطانية في بيان نشرته عبر “تويتر”، أن “أفرادَ شرطةٍ اعتقلوا قائد السيارة، ولا يزالون في المكان”.

وأوضح البيان أن الإصابات “ليست خطيرة ولا تهدد الحياة”.

وأضاف: “نتعامل مع حادثة البرلمان في هذه المرحلة على أنها عمل إرهابي ‎”.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصًا مكبل اليدين يقتاده شرطيون مدججون بالسلاح بعيدًا عن موقع الحادثة.

وأغلقت السلطات محطة “وستمنستر” لقطارات الأنفاق القريبة من البرلمان وطوَّقت المبنى؛ الذي لا يُسمح -حاليًا- لأي شخص بدخوله.

والبرلمان في حالة عطلة صيفية؛ لذا لا يدخل معظم الأعضاء المبنى في الوقت الحالي.