تعويض شقيقين روسيين فقدا والديهما بتحطم طائرة “فلاي دبي”

قضت محكمة دبي المدنية في دولة الإمارات بدفع تعويض قيمته 800 ألف درهم (217 ألف دولار)، لشاب وفتاة، هما ورثة زوجين روسيين توفيا في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” قبل قرابة عامين في 19 مارس /آذار في مدينة “روستوف” الروسية.

واستندت صحيفة الدعوى إلى تسبب طاقم الطائرة في سقوطها ووفاة جميع ركابها ومن بينهم والدا الشاب والفتاة، اللذين طالبا بتعويض قيمته 20 مليون دولار، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

ووفق قانون المعاملات التجارية فإن الناقل الجوي يكون مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو إصابة أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاته أو إصابته عن مقدار الدية الشرعية.

وبدورها، أعربت “فلاي دبي” في بيان لها عن تعازيها للعائلات، مؤكدة أن الفريق المكلف بمتابعة هذا الملف وتوفير الرعاية لهم سوف يظل متاحًا طالما كان ذلك مطلوبًا.

وقال متحدث باسم الشركة: “تعبر الشركة عن احترامها لقرار المحكمة وستظل فلاي دبي ملتزمة بتسوية المطالبات بالتعويض وفقًا للقوانين المعمول بها”.