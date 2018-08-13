رابع حالة خلال شهرين.. سيدة مصرية تلقي نفسها أسفل عجلات المترو

أقدمت سيدة مصرية، اليوم الإثنين، على الانتحار بإلقاء نفسها تحت عجلات المترو بمحطة عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة، في واقعة تُشكل الرابعة من نوعها خلال شهرين.

وقال المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، إن سيدة مجهولة ألقت نفسها أمام أحد قطارات الخط الأول أثناء دخوله محطة عين شمس اتجاه حلوان، ما أدى إلى مصرعها على الفور.

وأضاف في بيان، أنه تم إخطار الشرطة وجهات التحقيق وغرفة التحكم المركزي بالواقعة، عقب استخراج الجثة، قبل أن تعود حركة القطارات لطبيعتها.

يشار إلى أن هذه رابع حالة انتحار خلال شهرين فقط بمترو الأنفاق، بينها حالة لفتاة قفزت أمام القطار بمحطة مارجرجس بسبب معاناتها نفسيًا، وآخر ألقى نفسه أسفل عجلات المترو بمحطة المرج للسبب نفسه، وشاب قفز تحت عجلات المترو بمحطة أحمد عرابي.

وارتفعت معدلات الانتحار في البلاد خلال السنوات الماضية بسبب الظروف العائلية والاقتصادية، بحسب منظمات محلية.

ورصدت تقارير لمنظمات حقوقية بالبلاد تخطي حالات الانتحار الـ400 حالة خلال عام 2016، إلى جانب 157 حالة انتحار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2015.

وكانت آخر الإحصائيات الحكومية عن حالات الانتحار قد وردت في تقرير لوزارة الداخلية المصرية والذي ذكر أن عام 2011 شهد 253 حالة انتحار وشروع في الانتحار، لتزيد الحالات إلى أكثر من 310 حالات في عام 2012.

وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن عدد المنتحرين كل عام 800 ألف شخص، وأن عدد محاولات الانتحار تساوي عشرين ضعف ذلك العدد.