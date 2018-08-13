شاهد كيف هبطت.. طائرة تفاجئ السيارات على الطريق السريع (فيديو)

أصاب طيار أمريكي السائقين بالصدمة؛ عندما هبط اضطراريًا بطائرته الصغيرة من طراز “سيسنا 172” وسط السيارات على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا.

ووقع الحادث غير المعتاد، مساء السبت الماضي، على طريق “ويست فورست I-580” السريع، في مدينة سان لياندرو.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عانت الطائرة الصغيرة من مشكلة في مضخة الوقود في رحلتها من بحيرة “تاهو” إلى مطار “هايوارد”، قبل وقت قصير من هبوطها الاضطراري، والذي صوره الزوجان “إيريك” و”براندي غيير” من سيارتهما.

وأظهر مقطع الفيديو الطيار وهو يهبط بطائرته الصغيرة وسط السيارات ببراعة، دون الاصطدام بأي سيارة.

وقال إيريك: “انتظر الطيار توافر مساحة كافية بين السيارات قبل القيام بالهبوط السريع والمحفوف بالمخاطر، بالقرب من مخرج شارع 164”.

وأوضحت براندي: “تمكن من تعليق الطائرة في الهواء حتى ابتعدت جميع السيارات عن الطريق، ثم هبط وأوقفها على جانب الطريق على الفور”.

اتصلت براندي بخدمات الطوارئ التي وصلت خلال دقائق، ولحسن الحظ، لم يصب أحد على متن الطائرة، ولم يسفر الهبوط عن حوادث على الطريق السريع.