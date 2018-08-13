العثور على مفقود “حي النظيم” بالسعودية بعد أسبوع من اختفائه

أكدت أسرة المواطن حاكم الرويلي والذي عرف إعلاميًا بـ”مفقود حي النظيم” بالرياض في المملكة العربية السعودية عثورها عليه، وذلك بعد تغيبه عن المنزل لمدة أسبوع كامل.

وساعدت مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم بلاغات رسمية عن اختفائه في إعادته لذويه مجددًا.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، فإن مشعل الرويلي شقيق المفقود كان قد نشر صورة لشقيقه، وكتب عليها “ولله الحمد والمنة مفقود حي النظيم حاكم الرويلي يعود إلى أهله”، مؤكدًا أن شقيقه بتمام الصحة والعافية.

وظلت أسرة الرويلي تبحث عن ابنها المفقود (البالغ من العمر 35 عامًا) ويعاني من اضطرابات نفسية أكثر من أسبوع، وذلك بعد اختفائه في حي النظيم، وقدموا بلاغات بأوصافه ومناشدات بالعثور عليه.

ولم تكشف أسرة المفقود عن ملابسات اختفائه وكيفية العثور عليه.