مئات الإصابات بانهيار رصيف ميناء خلال حفل غنائي بإسبانيا (فيديو وصور)

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار رصيف ميناء خلال حفل غنائي؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من 260 شخصًا في إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص بإصابات خطيرة تنوعت ما بين كسور في الذراعين أو الساقين وجروح في الرأس.

وانهار الرصيف الخشبي تحت اقدام المحتفلين خلال حفل “O Marisquiño” في الساحل الشمالي الغربي لمدينة “فيغو” الإسبانية.

يذكر أن رصيف الميناء انهار بعد لحظات من طلب مغني الراب ريلز بي، من معجبيه القفز في بداية الأغنية.

وأدى الانهيار المفاجئ لهلع وفزع المحتفلين الذين وجدوا أنفسهم في المياه، ولكن لحسن الحظ، قالت الشرطة إنها لم تسجل أي وفيات بعد تفتيش الغواصين للبحر، واستخدم رجال الإطفاء الكاميرات الحرارية لتمشيط الحطام بحثًا عن أي شخص عالق.

وقالت إحدى المحتفلات وتدعى أتيانا ألونسو: “انهارت الأرضية تحت أقدامنا كما لو كنا في مصعد، وخلال 5 ثوان، كنا جميعًا في الماء”.

وأضافت:”هبط أشخاص فوقي، ووجدت آخرين تحتي، وكنا جميعًا نحاول الخروج من الماء، وظننت أنني لن أنجح في الخروج حتى أعطاني صبي يده وسحبني للخارج”.

وأعلن عمدة المدينة أبيل كاباليرو، أنه فتح تحقيقًا لتحديد سبب انهيار المنصة الخشبية، وقال رئيس هيئة ميناء فيجو، إنريك لوبيز فيغا، إنه يعتقد أن ذلك يرجع إلى “الوزن الزائد”.

وفي تغريدة له، دعا فنان الراب ريلز بي، الجرحى إلى التحلي بالقوة، ونصح أي شخص قلق بشأن الأصدقاء أو الأقارب بالاتصال بنقطة معلومات الطوارئ التي أسسها منظمو المهرجان.