مصرع 4 أشخاص إثر انهيار عقار سكني في مصر

لقي 4 مواطنين مصريين مصرعهم، وأصيب اثنان بجروح، إثر انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق بشكل مفاجئ، في منطقة “الذبيدي” وسط مدينة قنا جنوبي مصر.

وتمكنت كوادر الدفاع المدني من انتشال 4 جثث من تحت الأنقاض، بينما تكثف الأجهزة المختصة جهودها للبحث عن آخرين تحت العقار المنهار.

وتعاني عدة محافظات مصرية بينها محافظة الإسكندرية من انهيارات مفاجئة في العقارات الجديدة والقديمة.

وقدرت منظمات مصرية وجهات رسمية سقوط 304 ضحايا جراء انهيار 661 عقارًا خلال الثلاث سنوات الماضية فقط بمختلف أنحاء الجمهورية.

وحسب إحصائيات وزارة الإسكان، فإن عدد المباني في مصر بلغ عام 2015 نحو 9.4 مليون مبنى منها 102 ألف مبنى لا تتوفر فيها اشتراطات الصيانة، فيما كشف تقرير لإحدى لجان البرلمان أن العقارات الآيلة للسقوط يقترب عددها من 900 ألف عقار.