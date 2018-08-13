15 قتيلًا بسقوط حافلة ركاب في واد شمال البيرو

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ في شمال البيرو الأحد، في ثاني حادث من نوعه في غضون يومين، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقال الضابط إدغار كوشاشي المسؤول في شرطة هواراز في مقاطعة أنكاش “هناك 15 شخصا قضوا جرّاء سقوط حافلة ركاب في وادٍ على الطريق بين سيهواس وكويشي”.

وأضاف إن الحافلة التابعة لشركة روزاريو للنقل المشترك كانت متجهة الى العاصمة ليما حين انحرفت عن مسارها وسقطت من علو 50 مترا.

وبحسب الصحافة المحلية فإن بين القتلى ثلاثة أطفال أعمارهم 6 و8 و10 سنوات.

والسبت قتل 9 أشخاص على الاقل وأصيب 40 آخرون بجروح إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ في شمال شرق البلاد.