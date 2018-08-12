سائح يوثق لحظة انفجار بركان وسط منتجع سياحي (فيديو)

صور أحد السياح مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار بركان وتصاعد عمود من الدخان والغبار بارتفاع 5 آلاف قدم في منتجع سياحي للتزلج في تشيلي.

ووقف المتزلجون مذهولين أمام وهلة المشهد، ولم يكن بيدهم فعل شيء سوى الجلوس على مصعد التزلج في المنتجع، الواقع في جبال الأنديز، والانتظار حتى بدأ البركان “نيفادوس دي شيلان” في الهدوء.

ويُعد بركان “نيفادوس دي شيلان”، الذي شهد آخر انفجار كبير له عام 2009، أحد أكثر المجموعات البركانية نشاطًا في العالم، ومع ذلك كانت السلطات المختصة تراقب عن كثب البركان على مدار الشهر الماضي.

ومنذُ شهر تموز/يوليو الماضي، وقعت سلسلة من الزلازل وغيرها من الأنشطة المصحوبة بانفجارات من البركان.

وتوجد 6 براكين أخرى في المنطقة التي تم وضعها في حالة تأهب من جانب مكتب الطوارئ الوطني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء “هوراس 24” في تشيلي.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك مخاوف من أن تتسبب زيادة النشاط الزلزالي في تعريض المنطقة المحيطة لخطر حدوث انفجار كبير في المستقبل القريب.