الكشف عن هوية خاطف طائرة أمريكية من مطار سياتل (صور)

نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الصورة الأولى لسارق طائرة خطوط آلاسكا الجوية من مطار “سياتل – تاكوما” الدولي.

وأفادت أنه يدعى ريتشارد راسل، ويبلغ من العمر 29 عامًا، وهو عامل شحن وتفريغ الحقائب بشركة “هورايزون إير” .

وذكرت أن السلطات الأمريكية لم تعلن رسميًا هوية سارق الطائرة، لكن أصدقاءه أعلنوا عن هويته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، وبث أصدقاؤه الكثير من الصور.

وأوضحت الصحيفة أن “راسل قال خلال محادثاته مع مراقبي برج التحكم بالمطار، إنه حمل الكثير من الحقائب، ولكن أجره كان منخفضاً”.

وأضافت أنه من غير الواضح كيف تمكن راسل من دخول الطائرة دون أن يحمل رخصة طيار، وكيف طار بها وخرج من المطار دون ملاحظته.

وكان راسل قد استغل وجود الطائرة في منطقة الصيانة وتسلل إليها .

ونقلت الصحيفة عن خبير أمن النقل إيرول ساثرس، قوله: “من المحتمل أن راسل حصل على بعض التدريب على قيادة الطائرة والإقلاع بها” .

وطاردت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي، الطائرة المسروقة وأجبرت راسل على الابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان؛ حيث سقط بها على جزيرة كيترون .

وقالت الشرطة إن لديه ميولاً انتحاريًا، وأنه سقط بالطائرة أثناء قيامه ببعض المناورات الخطرة بالطائر.