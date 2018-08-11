السلطات الأندونيسية تبحث عن طائرة ركاب اختفت وقُطع الاتصال معها

بدأت السلطات الأندونيسية، اليوم السبت، عمليات بحث عن طائرة خفيفة، من طراز “بيلاتوس بي سي – 6 بورتر”، تقل 9 أشخاص بينهم طفل كانت قد اختفت في مقاطعة بابوا أقصى شرق البلاد.

وكانت الطائرة متوجّهة في رحلة جوية مدتها 42 دقيقة، من بلدة تاناه ميراه في منطقة بوفين ديغول إلى بلدة أوكسبيل، في منطقة بيغونونغان بينتانغ في أندونيسيا.

ونقلت وكالات الأنباء عن قائد الشرطة المحلية، مايكل مومبونان قوله، إن “الطائرة كانت تُقل طيارين اثنين، وسبعة ركاب”، مشيرًا إلى أن “الطائرة أقلعت من تاناه ميراه الساعة 13:42 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر وصولها الساعة 14:20 بعد الظهر إلى أوكسبيل”.

وأضاف المسؤول الأمني، “أن الاتصال فُقد مع الطائرة بعدما اتصلت ببرج المراقبة في مطار أوكسبيل، وتم توجيهها إلى مدرج للهبوط”، مؤكدًا أن عملية البحث جارية، وأن الأمر سيستغرق ساعات من وصول رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم مشتبه به، حيث ذكر القرويون أنهم سمعوا أصواتًا عالية وانفجارًا”.