بالفيديو.. سقوط طائرة عقب سرقتها

تمكّن موظف في شركة طيران أمريكية من سرقة طائرة من مطار “سياتل-تاكوما” الدولي، في ولاية واشنطن والتحليق بها قبل أن تسقط على جزيرة في “بيوجيت ساوند” عقب مطاردته من قبل طائرتين تابعتين للجيش الأمريكي.

وكتب قسم الشرطة في “مقاطعة بيرس” على “تويتر” قائلًا: “لا يوجد مؤشر على أن الواقعة التي حدثت، أمس الجمعة، عمل إرهابي”، فيما كتب المطار على “تويتر” قائلًا: “إن الطائرة لم تكن تقل ركابًا، وأن العمليات استؤنفت في المطار”.

وأفاد قائد الشرطة أن الموظف البالغ من العمر 29 عامًا كان يرغب في الانتحار، ويبدو أنه كان يتصرف من تلقاء نفسه. وأضاف أنه لقي حتفه على الأرجح عند تحطم الطائرة، وفق رويترز.

وأشارت قناة “كيه.آي.آر.أو7” التلفزيونية أن المقاتلتين، وهما من طراز “إف-15″، لم تشاركا في إسقاط الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة كبيرة تحلق فوق سياتل ومقاتلة تلاحقها.

وكانت وسائل إعلام محلية بثت مقطع فيديو لحريق في موقع تحطم الطائرة على جزيرة “كيترون” في “بيوجيت ساوند”.

وقالت شركة “ألاسكا إير” على موقعها الإلكتروني: “إن الطائرة، وهي من طراز بومبادير كيو400 وتعمل بمحرك توربيني، مصممة للرحلات القصيرة ويمكنها أن تقل 76 راكبًا”.