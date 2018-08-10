5 مصابين إثر انهيار لافتة ضخمة في الصين (صور وفيديو)

أصيب 5 أشخاص إثر سقوط لافتة متجر ضخمة على رؤوس المارة في شارع مزدحم جنوبي غرب الصين.

وتداولت مواقع مقطع فيديو يظهر لقطات من الحادثة التي وقعت في مقاطعة قويتشو، الأحد الماضي.

ويبلغ طول اللافتة الخشبية نحو 6 أمتار، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتجمعت الحشود الكبيرة في الموقع، فيما هرع المشاة لرفع اللافتة الثقيلة لتحرير المحاصرين.

وتم إنقاذ المصابين الخمسة بسرعة من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى، وفقا لمكتب الأمن العام.

وأصيب ضابط دورية بعد أن داس على مسمار كبير أثناء عملية الإنقاذ.

ولا يزال الحادث قيد التحقيق من جانب الشرطة، التي طالبت أصحاب المتاجر بإجراء عمليات تفتيش للسلامة دورية على لوحاتهم لتجنب أي حوادث مماثلة في المستقبل.