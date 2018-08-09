بالفيديو.. طائرة مغربية تصطدم بأخرى تركية في مطار أتاتورك

اصطدمت طائرتان مغربية وتركية في مطار أتاتورك بإسطنبول، أمس الخميس، ما تسبب بحدوث أعطال في الطائرتين.

ونشرت وسائل إعلام تركية، شريطًا مصورًا يظهر طائرة “لارام” التي تعود للخطوط الملكية المغربية، والتي اصطدمت بمؤخرة طائرة تابعة للخطوط التركية.

وكانت الطائرة المغربية تجري مناورات قبيل الإقلاع قبل اصطدامها بالطائرة التركية، التي كانت مركونة في انتظار الركاب للإقلاع إلى وجهتها المرتقبة، مطار أثينا باليونان.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، لكن أضرارًا لحقت بالجناح الأيمن للطائرة المغربية، أما بالنسبة للطائرة التركية، فقد تعرضت لأضرار على مستوى مؤخرة الطائرة.