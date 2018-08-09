مصرع 24 وتشريد الآلاف جراء فيضانات في الهند

لقي 24 شخصًا حتفهم وتضرر الآلاف جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية شهدها جنوب الهند، اليوم الخميس، مما دفع السلطات إلى فتح 24 سدًا، في تحرك لم يسبق له مثيل؛ بهدف منع احتمال حدوث تصدعات قد تفضي إلى كوارث.

وقال مسؤول بهيئة إدارة الكوارث بولاية كيرالا لرويترز: إن الأمطار التي تهطل عادة بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول في الولاية أودت بحياة 175 شخصًا، وأتلفت محاصيل قيمتها 3.42 مليار روبية (49.81 مليون دولار) على مساحة 66284 فدانًا، منذ بدايتها في 29 مايو/ أيار، كما شردت الآلاف.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية بكيرالا أن تستمر الأمطار حتى غدٍ الجمعة، على أن تعاود الهطول يوم الإثنين.

وقال بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا: “جرى فتح 24 سدًا حتى الآن، في إجراء لم يسبق له مثيل، مما ينبئ بخطورة الوضع”.