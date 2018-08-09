شاهد لحظة قفز شاحنة قمامة فوق جدار وسحقها سيارتين (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سحق شاحنة نفايات لسيارتين فارهتين، بعد أن قفزت فوق جدار.

وفي الفيديو الذي تم تصويره بواسطة كاميرات المراقبة في عقار مجاور، يمكن رؤية الشاحنة وهي تقفز فوق الجدار لتصطدم بسيارتين متوقفتين في مرآب عقار خاص، في مدينة “سانت هيلير” بولاية أوكلاند في نيوزيلندا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال صاحب العقار المصدوم: “تم سحق سيارتين، إحداهما من طراز BMW X5 والتي يقدر ثمنها بـ92 ألف دولار، والأخرى من طراز Audi Q3 تقدر بـ49 ألف دولار، ما يعني أن الحادث قد أسفر عن 150 ألف دولار من الأضرار على الأقل”.

ووفقًا للتقارير، تعطلت فرامل شاحنة القمامة على بعد 30 مترًا من موقع الحادث، فقفز السائق من السيارة بسرعة وتركها تتدهور على الطريق.

لحسن الحظ، لم يكن هناك أحد في موقع الحادث في ذلك الوقت، وبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسيارات، تم تدمير جدار حجري، ولكن مالك العقار، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، بقي في حالة معنوية عالية.