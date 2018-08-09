بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين شابين ومدير أحد فروع “ماكدونالدز”

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، اعتداء شابين مدير أحد فروع مطعم ماكدونالدز في مدينة “لنكولنشاير” البريطانية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل “البريطانية، أن شابين تتراوح أعمارهما بين 16 و19 عامًا، اعتديا على مدير المطعم، مشيرة إلى أنهما كانا في حالة سكر، ويصرخان في وجه الموظفين.

وصورت شاهدة العيان ياسمين برودينال (28 عامًا)، الشجار الذي بدأ عندما أمر المدير الشابين بالمغادرة بعد أن حبسا موظفًا في خزانة.

وبعد رفضهما المغادرة انهالا على المدير بالضرب، والذي حاول في البداية حماية موظف آخر، دون الرد على المهاجمين، لكنه اضطر في النهاية للدفاع عن نفسه عندما لم يتدخل أحد من الزبائن الذين جلسوا يشاهدون في أماكنهم ويضحكون.

وقالت برودينال إن الشابان كانا برفقة والدهما ويتناولان الكحول معًا.

وتمكن المدير من الصمود أمام الشابين، ودفعهما إلى المخرج، ووصلت الشرطة بعد حوالي 10 دقائق من انتهاء الشجار، لكن المدير رفض رفع دعوى ضدهما.

من جانبها اعتذرت أم الشابين على سلوكهما “غير المقبول”، وأعربت عن “حزنها الشديد وخجلها من أفعال ولديها”، قبل أن تعد بـ”تأديبهما”.