تصرف متهور لإمام مسجد بمصر يودي بحياة اثنين من المصلين

تسبب إمام أحد المساجد في مصر، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار داخل مسجد بمحافظة المنيا (جنوب البلاد) ما أدى لوفاة اثنين من المصلين بعد إصابتهما بحروق خلال أداء صلاة الفجر.

وحدث الانفجار بعد أن أدخل إمام مسجد بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا أسطوانة غاز لتحضير طعام خاص به داخل المسجد، قبل أن تنفجر متسببة في وفاة اثنين من المصلين وإصابة عدد آخر.

وتدخلت الفرق المعنية للسيطرة على الحريق، كما تم نقل الضحايا والمصابين إلى أحد المستشفيات لاستكمال الإجراءات اللازمة لهم.

وعقب التحقيقات، اتخذت هيئة النيابة الإدارية في مصر قرارًا بإحالة إمام المسجد وأحد العمال إلى المحاكمة العاجلة.