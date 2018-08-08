حادث سير ينهي حياة عروس إماراتية بعد يومين على زواجها

شيّع أهالي منطقة دبا الفجيرة في الإمارات، هيام أحمد الكعبي (25 عامًا)، والتي عرفت إعلاميًا بـ”عروس دبا”، وذلك إثر وفاتها في حادث سير تعرّضت له وزوجها بعد 48 ساعة فقط على زواجهما.

وبحسب صحيفة “البيان” المحلية، فإن هيام تزوجت يوم الجمعة من المواطن محمد عبدالله الجلاف، لكن الموت خطفها سريعًا، فيما يرقد زوجها بالعناية المركزة بعد تعرضه لإصابات بليغة وكسور.

وكانت العروس تخطط لشهر العسل، وتؤسس بيتًا لها في إمارة دبي، لكن الموت اختطفها بعد يومين فقط من الزواج.

ورصدت الصحيفة ما قالت إنها تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة هيام، إذ حضرت إلى منزل عائلتها بمنطقة دبا الفجيرة، في زيارة سريعة للسلام على والدتها، وغادرت مع زوجها، ليتعرضا لحادث مروري نتيجة اصطدام المركبة بشاحنة على الطريق في إمارة الشارقة.

وكشف ضابط في الإعلام المروري لشرطة الشارقة، أن الحادث وقع على شارع الإمارات، حيث كانت العروس برفقة زوجها الذي كان يقود المركبة، لكنه خالف قواعد السير، ما أدى إلى اصطدام مركبته بشكل عنيف بشاحنة من جهة الخلف وتدهورها.