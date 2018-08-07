بالفيديو.. مطرب يقفز من خشبة المسرح لضرب متفرج

في مشهد نادر الحدوث قفز مغني الروك، مايك نيس، من فوق خشبة المسرح وأخذ يوجّه لكمات لأحد المتفرجين، بعد استفزازه بشكل كبير.

وكان نيس يؤدي أغنية “آس أوف سبيدس” في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما لقي الكثير من السخرية التي وجهها له أحد الحاضرين بشكل علني.

وقرّر المغني ترك آلة الغيتار قبل أن يقفز إلى الصف الأمامي من الجمهور، ويوجّه وابلًا من الضربات للمتفرج، قبل أن يقوم أفراد الأمن بسحب المغني إلى المسرح حيث واصل الحفل.

وتأسست هذه الفرقة الموسيقية العام 1978، وواصلت تقديم عروضها معظم السنوات الأربعين الماضية.

ويعد “نيس” العضو الوحيد الثابت في الفرقة التي توقفت عن العمل لفترة ما خلال ثمانينيات القرن الماضي، نظرًا لذهابه إلى العلاج عدة مرات بسبب إدمانه للمخدرات.