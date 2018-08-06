حادث مروري يتسبب في انفجار وحريق قرب مطار بولونيا الإيطالي (فيديو)

أصيب العشرات من الجرحى اليوم الاثنين، جرّاء انفجار كبير وحريق قرب مطار بولونيا في شمال إيطاليا، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي. ‎

وقالت الشرطة الإيطالية، إن حادثًا مروريًا تسبب في انفجار كبير وحريق قرب مطار بولونيا، مضيفة أنها أغلقت الطريق السريع الذي شهد التصادم إضافة إلى المنطقة المحيطة في بورجو بانيجالي على مشارف بولونيا.

وأفادت وكالة “الأناضول” بإصابة 20 جريحًا على الأقل، إثر اندلاع الحريق.

واستنادًا إلى المعلومات الأولية، فإن النيران لا تزال تغطي مساحة واسعة من الطريق الذي تم إغلاقه.

وأفضت الانفجارات إلى انهيار جسر مروري فوق الطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على النيران وتفادي المزيد من الأضرار.

وتواجه مروحيات الإنقاذ صعوبات كبيرة في عملها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، وامتداد رقعة الحريق.

ونقل عن شهود عيان رؤية أعمدة الدخان على بعد كيلومترات من الحادث، فيما تقوم فرق الإنقاذ بإخلاء السكان من المنطقة بصورة مؤقتة.

Il video non è mio…la bestemmia neppure! pic.twitter.com/nWpfhwkXOL — Matteo Brunamonti (@matt_brunamonti) August 6, 2018

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي كرة كبيرة من اللهب وتصاعد دخان أسود إلى السماء في موقع الحادث.