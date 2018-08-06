شاهد.. مفاجأة مخيفة لسفينة سياحية في الساحل الأمريكي (صور)

أصيب ركاب سفينة سياحية قبالة الساحل الأمريكي بالدهشة؛ عندما قفز فجأة حوتان يزن كل واحد منهما 40 طنًا، قرب سفينتهم؛ ما أدى إلى تناثر الماء عليهم مثل المطر.

وكانت السفينة “مونتيري باي” المليئة بالركاب تبحر قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، عندما قفز الحوتان العملاقان فوق سطح الماء، وكادا أن يلامسا جسد السفينة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن الحوتين كانا ضمن مجموعة من الحيتان التي كانت تطارد الأسماك في البحر، وأن اثنين منها قفزا على مقربة من السفينة.

وقالت المصورة جودي فريدياني التي وثقت المشهد من على متن السفينة: “كانت لحظة مدهشة أن ترى حوتين يزن كل واحد منهما 40 طنًا، وهما يشقان طريقهما لسطح الماء ثم يقفزان للأعلى وفماهما مليئان بالماء والأسماك”.

وأضافت: “كانت هناك مجموعة كبيرة من الحيتان، ثم قرر هذان الاثنان فجأة القفز لأعلى على مسافة قريبة جدًا من السفينة؛ ما أدى إلى تناثر كمية كبيرة من الماء على الركاب… الحقيقة أننا كنا محظوظين برؤيتنا هذين الحوتين من هذه المسافة القريبة”.