“فزعة” تنتهي بتفحم كويتي ونجاة صديقيه السوريَين

تسبب اشتعال سيارة في أحد طرق الكويت، في وفاة مواطن متفحمًا، فيما نجا صديقاه السوريان، وذلك أثناء نقلهم عبوات وقود لأحد أصدقائهم.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإن السوريين وصديقهما المواطن قصدوا محطة وقود وقاموا بتعبئة عبوات عدة، وانطلقوا بها إلى صديق استنجد بهم بعدما نفد وقود سيارته على أحد الطرق.

وأثناء توجههم لصديقهم اشتعلت النيران، بشكل مفاجئ، داخل السيارة. ونجح السوريان بإلقاء نفسيهما من السيارة المشتعلة، بعدما لحقت بهما إصابات متفرقة، بينما لم يستطع صديقهما الكويتي النجاة؛ فاحترق داخل السيارة.

وانتقلت الدوريات الأمنية لموقع البلاغ، وتم إخماد النيران، وإخراج جثة الكويتي بعد تفحمها، فيما نُقل السوريان إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهما.

ورجح مصدر أمني أن أحد الأشخاص الثلاثة أشعل سيجارة داخل السيارة، ومع وجود العبوات المعبأة بالوقود؛ ما تسبب باشتعال النيران.