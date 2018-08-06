البحرية الكويتية تعثر على جثة الفتاة واليخت المفقودين

تمكنت البحرية الكويتية من العثور على اليخت الذي غرق قبالة إحدى مناطق السالمية بمحافظة حولي، وذلك بعد 10 أيام من عمليات بحث مكثفة.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فقد عثرت القوة البحرية التابعة للجيش الكويتي على اليخت الذي غرق في 23 يوليو/ تموز الماضي، وكان على متنه آنذاك فتاة ظلت نائمة.

وكشف مصدر أمني أن القوة البحرية عثرت على اليخت غارقًا وبداخله جثة الفتاة المفقودة، وتم إنزال الغواصين؛ لانتشال جثة الفتاة وأحيلت إلى الطب الشرعي، فيما تم انتشال اليخت.

يذكر أن الجهات الأمنية أنقذت ليلة وقوع الحادثة، 3 شبان، و3 فتيات تمكنوا من النجاة بعد ارتدائهم سترات النجاة، فيما فقدت الفتاة التي كانت نائمة، ليتم العثور على جثتها غارقة بعد أيام من البحث المكثف.