شاب عربي ينتحر أسفل عجلات القطار في صعيد مصر

أقدم شاب مصري في نهاية العقد الثاني من العمر على الانتحار، بإلقاء نفسه أمام قطار “القاهرة – سوهاج”، ليلقى مصرعه على الفور أسفل عجلات القطار، وسط حالة من الذهول التي انتابت الركاب داخل المحطة.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي، لمقر الواقعة بعد توقف الحركة، حيث تبين أن الشاب المنتحر أحمد عبدالرحمن إبراهيم يلبغ من العمر 18 عامًا.

واتخذت إدارة محطة سكك حديد مركز كما بالمحافظة الإجراءات القانونية، باستدعاء أسرة الشاب لإنهاء إجراءات دفنه، والوقوف على أسباب الحادث.

وتأتي الواقعة في صعيد مصر، بعد أيام من انتشار ظاهرة الانتحار أسفل عجلات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، لينتقل الأمر اليوم الأحد إلى محافظات الصعيد باستخدام قضبان السكك الحديدية.