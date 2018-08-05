حريق يلتهم 200 محل في سوق قديم بأربيل شمالي العراق

أتى حريق كبير اندلع في سوق تجاري قديم وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، مساء أمس السبت، على أكثر من 200 محل تجاري.

وتواصل فرق الدفاع المدني، العمل حتى ظهر اليوم الأحد على إطفاء الحريق الذي اندلع في سوق القيصرية الأثري، ولا يزال مستمرًا في عدد من محال السوق.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بيوار زيدي، إن “سبب الحريق هو تماس كهربائي”، موضحًا أن “الحريق ألحق أضرارًا مادية في السوق دون وقوع خسائر بشرية”.

وأضاف زيدي أن “فرق الإطفاء لا تزال حتى الساعة، تواصل مهامها للسيطرة على الحريق غير المسبوق”، مشيرًا إلى أن “سبب انتشار الحريق يعود إلى سرعة اشتعال البضائع والمواد الموجودة في تلك المحلات من عطورات وألبسة”.