القبض على متهمين بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس فنزويلا

تمكنت السلطات الأمنية في فنزويلا، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على بعض المتهمين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، في خطاب للأمة، اليوم، أن بعض “المدبرين لمحاولة الاغتيال بواسطة الهجوم بطائرات من دون طيار أصبحوا رهن الاحتجاز”.

وقال مادورو “إن بعض فصائل اليمين المتطرف داخل فنزويلا المتواطئة مع متآمرين في بوغوتا وميامي هي المسؤولة عن ذلك الهجوم”.

تعرض مادورو، السبت، لمحاولة اغتيال بطائرات مسيرة تحمل متفجرات أثناء إلقائه كلمة في بث مباشر على التلفزيون الرسمي، خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق.