بالفيديو.. أمٌ شجاعة أنقذت أطفالها من حريق وماتت

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شجاعة أم صينية ضحت بحياتها في موقف بطولي؛ من أجل إنقاذ أطفالها من حريق نشب في منزلها.

وسارعت الأم الصينية، بعد رؤيتها أعمدة الدخان وألسنة اللهب المتصاعدة من بناية سكنية بسبب حريق ضخم، لإنقاذ أطفالها.

وربط الجيران أغطية الأسرة معًا لالتقاط الأطفال، ثم شرعت السيدة التي لم يُكشف عن اسمها في إلقاء أطفالها واحدًا تلو الآخر من النافذة لكي تنقذ حياتهم.

وألقت الأم الطفل الأول البالغ من العمر 3 سنوات، ثم طفلها الثاني البالغ من العمر 9 سنوات، والتقطهما الجيران بنجاح، ولكن للأسف أصيبت الأم بعد ذلك بحالة إغماء؛ بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

ورغم صياح الجيران لحث الأم على القفز، إلا أنها لم تستجب، فاستعانوا بفرق الإطفاء التي وصلت للمنزل ونقلت الأم للمستشفى، حيث تم إعلان وفاتها.

ونجا طفلان من الحريق، وعانى أحدهما من كسر في ساقه خلال عملية الإنقاذ، وخضع لعملية جراحية، فيما لم يصب الطفل الثاني بأي أذى من السقوط أو الحريق مجهول السبب.