بالفيديو.. ماذا فعل قاض غاضب بمتهم “مشاكس” قاطعه أثناء المحاكمة؟‎

في واقعة جديدة من غرائب المحاكم، أمر القاضي في محكمة مقاطعة “كوياهوغا” الأمريكية، جون روسو، بتكميم فم متهم يُدعى ويليامز بشريط لاصق.

وجاءت ردة فعل القاضي، لكثرة مقاطعة المتهم له أثناء جلسة محاكمته في ولاية كليفلاند الأمريكية، وذلك قبل أن يحكم عليه بالسجن 24 عامًا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأدانت هيئة المحلفين وليامز في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن قطع جهاز المراقبة المربوط على كاحله في محاولة منه لمغادرة “أوهايو” خلال فترة إقامته الجبرية، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.

واعتقل الشاب الأمريكي بولاية نبراسكا في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، وأعيد إلى كليفلاند ليواجه المحكمة، حيثُ اعترف وليامز بتهمة السطو في عام 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة.

وطعن في الحكم وبالفعل وافقت محكمة الاستئناف وألغت حكمها الأول، وأمرت بمحاكمة ثانية، التي تحدث خلالها أكثر مما يجب رغم تحذيرات القاضي، وجاء الحكم الجديد بالسجن 24 عامًا.

وأدين ويليامز في شهر ديسمبر الماضي، بتهمة السطو والاختطاف والسرقة وسوء استخدام بطاقات الائتمان وحيازة أسلحة، وفقًا لوثائق المحكمة.