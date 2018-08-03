امرأة هندية تقضم قضيب زوجها بعد ضبطها مع عشيقها

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت الشرطة الهندية الجمعة اتهام امرأة بمحاولة القتل بعد قضمها جزءًا من قضيب زوجها إثر ضبطه إياها مع رجل آخر.

وقال المسؤول في الشرطة براكاش بابو لوكالة “فرانس برس” إن المرأة (البالغة 45 عامًا) واسمها “جايانتي” خرجت مع زوجها المزارع لمشاهدة مسرحية في مقاطعة فيلوري بولاية تاميل نادو، الإثنين، غير أنها استغلت الفرصة لملاقاة عشيقها.

وبعد تواريها لأكثر من ساعة، بدأ الزوج البحث عنها.

وأشار المسؤول في الشرطة إلى أن الزوج “ضبطها في وضع حميم مع عشيقها، وقد نشب بعدها شجار سقط خلاله رداؤه التقليدي، فما كان من الزوجة إلا أن قضمت قضيبه قبل الفرار مع عشيقها”.

وسارع القرويون لنقل الزوج المصاب إلى المستشفى وأعلموا الشرطة بالحادثة.

وقد أوقفت المرأة لاحقًا، فيما يتماثل الزوج الجريح للشفاء حاليًا في المستشفى وفق الشرطة.

وذكرت صحيفة “ذي تايمز أوف إنديا” أن جايانتي اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها وأودعت سجن فيلوري المركزي للنساء.