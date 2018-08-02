انتحار شاب وفتاة على الهواء تحت عجلات قطار في اليابان (صور)

ما الذي دفع شابين إلى الانتحار، وتصوير ما يحدث في بث مباشر على الهواء؟ وما هي الأسباب وراء نهاية حياتهما بهذا الشكل المأساوي؟.

بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، انتحر شاب وفتاة بعمر العشرين عامًا، بالقفز أمام القطار، في ولاية هوكايدو في اليابان، والغريب أنهما صورا لحظة الانتحار على الإنترنت، ليرى العالم لحظة موتهما بهذه الطريقة البشعة.

يقول سائق القطار: “شاهدت الاثنين وهما على وشك القفز أمام القطار في محطة نايبو في سابورو، ولكنني لم أستطع التصرف والوقوف لإنقاذ حياتهما”.

وذكرت الشرطة في التقرير الأولي، أنه تم العثور على هاتف ذكي، التقطت الكاميرا الخاصة به لقطات الانتحار لحظة بلحظة، ولم يعرف حتى الآن سبب الانتحار، أو كيفية الوصول للفيديو المصور سواء على الهاتف، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.