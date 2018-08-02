وفاة شخص تقود للقبض على متعاط للمخدرات في الكويت

ألقى الأمن الكويتي القبض على سوري الجنسية يتخذ من مكتب تجاري وكرًا لتعاطي المخدرات، وفق ما نشرته صحيفة الراي.

وقال مصدر أمني إن وفاة شخص بشكل مفاجئ داخل المكتب أفضت إلى القبض على السوري الذي كان بصحبة المتوفّى داخل المكتب.

وفي التفاصيل بين المصدر أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن وجود حالة مرضية لشخص فاقد الوعي في مكتب تجاري في إحدى المحافظات، لتسارع فرق الإسعاف بالذهاب إلى الموقع برفقة عناصر من الأمن، وفور دخولهم المكتب بادروا بفحص المريض واتضح أنه، قد فارق الحياة.

وأضاف أنه في ظل وجود شبهة جنائية بالواقعة، انتدب رجال الأمن خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة، وأمروا برفعها وإحالتها إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب وملابسات الوفاة.

وقال المصدر إن عناصر الأمن ألقوا القبض على السوري الذي يدير المكان لحين تبيان سبب الوفاة.

ويضيف المصدر تبين أن السوري واقع تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، وبتفتيشه وجد بحيازته مواد مخدرة تم تحريزها، وجرى نقله إلى المخفر، وبالتحقيق الأولي معه تبيّن أنه يعمل ميكانيكيًا، بالإضافة إلى عمله في إدارة المكتب عن طريق الاتصالات الهاتفية، وتم التحفظ عليه لحين صدور تقرير الطب الشرعي تمهيدًا لإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.