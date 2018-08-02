خليجي يعتدي بالضرب على زوجته ويهددها بالقتل‎

أقدم مواطن كويتي في العقد الثالث من عمره على الاعتداء بالضرب على زوجته وشقيقها وتهديدهما بسلاح ناري.

وتقدمت الزوجة وهي من مواليد 1993 بشكوى مرفقة بتقرير طبي تتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وتهديدها بسلاح ناري، فيما تقدم شقيق الزوجة في وقت سابق بشكوى مماثلة، وفق ما نشرته صحيفة “الأنباء” الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن وكيل النائب العام أمر بإبلاغ الزوج بفحوى الاتهام.

وأضاف المصدر أن والد المتهم حضر برفقة ابنه المدعى عليه وقام بتسليم الابن والسلاح المستخدم في الواقعة إلى رجال الأمن، واعترف الزوج بما أفادت به الزوجة، مؤكداً أن هناك خلافات تسببت فيما حدث وأن ما صدر عنه كان في لحظة غضب.

وقال المتهم إن السلاح الناري اشتراه منذ 4 سنوات وكان يحتفظ به داخل منزل الزوجية.